Matias e Ema estão em fim de semana romântico?

Há 57 min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo), já na Madeira, recebe chamada de Manuela (Helena Isabel) quando está no corredor dos quartos do hotel, reiterando à mãe estar muito satisfeito por ter viajado sozinho. Estaca atónito ao ver Ema (Catarina Rebelo) a tentar abrir a porta de um quarto. Ema diz a Matias que aproveitou a desistência de Jaime para ir ela à Madeira, mas diz-lhe para não se preocupar que não lhe vai empatar a vida. Ambos reparam que ficaram alojados no mesmo quarto do hotel.