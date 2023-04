Matias encontra Carina e ela revela-lhe a verdade

Há 1h e 24min

Em «Queridos Papás», Carina (Olívia Ortiz) diz que deve dinheiro a um mafioso e por isso corre perigo com Alex (Martim Balsa). Matias (José Fidalgo) oferece-se para pagar tudo e ela sair do país com Alex, mas ela insiste que Alex está mais seguro com ele.