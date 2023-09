Matias envolve-se com a irmã!

Há 3h e 13min

Ema (Catarina Rebelo) disfarça a sua atrapalhação por Matias (José Fidalgo) lhe dizer que Tó Braga está no Quénia e por isso não faz sentido aquela pressa dele assinar o contrato com a Braga Toys. Ema disfarça que deve ter feito confusão, ficando aliviada por Matias não dar importância ao assunto.

Simão (Pedro Sousa) fica atónito por Paulo (Bruno Madeira) lhe contar que Sílvia (Sara Prata) está grávida dele e a partir de agora não querer mais confusões na sua vida, dizendo ter a grande esperança que Sílvia volte para ele agora.

Matias está enrolado com Sofia no sofá quando Xavier (Tiago Teotónio Pereira) toca à porta, interrompendo-os. Sofia diz a Matias que tem de ir andando. Matias fica furioso com Xavier por ele lhe contar que entregou a pen que ele perdeu a Rafael (Fernando Rodrigues), com Matias a dizer-lhe que vai perder o emprego por causa dele, ordenando-lhe que desapareça já da sua frente. Xavier assente cabisbaixo.

Paulo fica muito desapontado por Sílvia lhe dizer que não está grávida, ainda salientando que está muito satisfeita com isso por somente querer distância dele. Paulo sai irritado.

Nando (Diogo Fernandes) olha muito tenso para Mia (Filipa Pinto) a insistir que ele não tem o direito de lixar a vida a Roberto (Paulo Pires) e tem que assumir que foi ele quem o tramou com a história da droga.

Matias fala com Carocha (Pedro Rovisco) de ser muito difícil que Rafael acredite na sua inocência de não ter andado a receber luvas na empresa. Rafael diz a Matias que o conteúdo da pen desapareceu e ele já não poderá ser acusado de nada, dizendo-lhe para não pensar mais no assunto. Matias fica incrédulo.

Sílvia anui a Angelina (Marisa Cruz) estar muito aliviada por não estar grávida de Paulo, que ia fazer tudo para voltar para ela se tal sucedesse. Sílvia apresta-se para ir com Angelina à clínica amanhã para ela escolher o pai do seu filho.

Vasco discute com Guida (Rita Nascimento) a dizer não o querer ao pé de Lucas (Santiago Salsa) por odiar a família dele. Marta, vendo a situação a azedar, chama Vasco à parte e conta-lhe que Lucas é gay. Vasco acalma de imediato, não repreendendo mais a filha. Lucas fica intrigado.

Rafael diz a Manuela (Helena Isabel) que percebeu de imediato que os documentos da pen foram forjados por Semedo e apagou-os todos para safar Matias. Manuela insiste com Rafael que tem de contar a Matias que é pai dele, mas Rafael diz saber que Matias vai reagir muito mal por eles serem muito parecidos. Olham-se apreensivos.

Maurício (Miguel Bogalho) passa por Simão com os seus pertences para abandonar a Madgi. Simão diz a Maurício que ele se precipitou na sua decisão, mas Maurício riposta que foi ele quem decidiu abandoná-lo e ir viver para o Brasil sem sequer o consultar, avisando-o que as filhas não vão gostar daquela mudança. Simão fica inquieto.

Rafael assegura a Manuela que pretende mesmo mudar a sua vida, contando a Matias que é pai dele e insinuando que vai ficar livre para poderem ficar juntos. Manuela sorri sem conseguir esconder a sua atração por Rafael, que avança e a beija. Matias, a observá-los pela janela, esboça ar furioso.

Bárbara (Madalena Brandão) insiste com Jaime (Fernando Pires) querer apoiá-lo naquela fase complicada da sua vida, não resistindo a dizer mal de Camila (Ana Varela). Jaime pede-lhe que não se meta nesse assunto. Bárbara coça as costas a Jaime a pedido deste quando Camila entra em casa, ficando a olhá-los furiosa. Bárbara fica atrapalhada quando Camila pergunta a Jaime pelos papéis do divórcio que ela ficou de entregar.

Alice (Mafalda Marafusta) pergunta a Xavier se Jaime falou com ele sobre ele estar lá em casa dele sem pagar renda, mas Elsa interrompe a conversa a perguntar a Xavier o que vai dar a Roberto no Dia do Pai. Xavier diz só querer distância de Roberto, mas fica afetado.

Camila diz furiosa a Jaime que ele está sempre a intrometer Bárbara nos assuntos deles, saindo porta fora. Bárbara sorri com esperanças, deixando Jaime desconfiado.

Simão admite a Maurício que decidiu ir para o Brasil para se afastar de Sílvia, estando cada vez mais convicto de ter tomado a decisão certa por ela estar grávida de Paulo. Maurício olha-o penalizado.

Sílvia sossega Angelina, que admite não saber como vai escolher o pai para o seu bebé. Sílvia mete as mãos na barriga a pensar no dia em que ficará grávida. Paulo observa-a escondido.

Matias fica irritado por Manuela, Ema e Carocha terem vindo a sua casa para parabeniza-lo por ser Dia do Pai. Todos ficam chocados, enquanto Alex (Martim Balsa) fica confuso.