Há 1h e 43min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) diz a Ema (Catarina Rebelo) que não aguenta mais estar sempre a discutir com ela, com Ema a queixar-se que ele sempre se aproveitou dela. Matias pede-lhe desculpa. Matias assevera a Ema que seria incapaz de ter alguma coisa com Felícia (Susana Arrais), Ema olha-o cética. Ema não responde a Matias sobre se está ou não a namorar com Carocha.