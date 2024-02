Matilde Breyner recorda nascimento da filha sem vida: «Dar beijinhos e tirar fotos foi a melhor coisa que fiz»

Há 1h e 12min

No «Goucha», a propósito do nascimento da segunda filha, Matilde Breyner recorda Zoe, a primeira filha, que perdeu aos seis meses de gravidez. Admite que no início estava apreensiva com a ideia de tirar fotos à filha recém-nascida naquela condição, mas hoje admite que foi a melhor coisa que fez.