Matilde Reymão vive a melhor fase da vida profissional e pessoal

No «Dois às 10», recebemos a atriz Matilde Reymão, com apenas 24 anos, Matilde Reymão é a protagonista da novela «Cacau». A atriz estreou-se aos 15 anos como modelo, mas foi há quatro que deu os primeiros passos na representação. Matilde vive a melhor fase da vida profissional e pessoal. Este Verão, foi pedida em casamento pelo namorado Nic, com quem está numa relação há quatro anos e a quem disse o tão desejado «SIM!».