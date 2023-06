Maurício não quer acreditar nas palavras de Simão: «Liguei ao Alberto joelheiro e encomendei umas alianças!»

Há 2h e 4min

Em «Queridos Papás», Maurício (Miguel Bogalho) ri-se muito divertido com a história de Paulo (Bruno Madeira) ter deixado cair as alianças na sarjeta depois de uma discussão com ele, mas Simão (Pedro Sousa) afiança que tudo não passou de um acidente. Simão diz já ter encomendado umas alianças novas para dar-lhe no seu joelheiro.