Há 1h e 47min

Em «Queridos Papás», Maurício (Miguel Bogalho) explica a Simão (Pedro Sousa) que a mãe de Lukeni está disposta a entregar-lhe a filha para que ela tenha uma vida condigna, indo começar por ser nomeado por tutor dela até o processo de adoção estar concluído. Simão admite a Maurício que Adriana (Joana de Verona) já está a par do que se passa, com Maurício a ficar chateado com Simão.