Maycon guarda segredo sobre pedido de namoro a Renata: «Não posso dizer tudo»

Hoje às 10:49

No «Dois às 10», Maycon, questionado sobre um possível pedido de namoro a Renata, mantém-se misterioso e brinca com a situação, afirmando que não pode revelar tudo. O casal, que se conheceu e apaixonou no reality show, admite que a vida fora da casa é diferente, com menos pressão e mais espaço para se conhecerem melhor. Maycon sente-se mais nervoso cá fora, ao contrário de Renata, que se sente mais à vontade longe das câmaras, confessando que na casa sentia receio da opinião do avô. Apesar de terem discutido muito dentro do programa, o casal tem conseguido resolver os problemas com mais calma e tranquilidade no mundo real.