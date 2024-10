Médica liga para o «Dois às 10» para oferecer ajuda a convidada. Veja o momento

Há 39 min

No «Dois às 10», Pollyanna conta que foi esfaqueada 20 vezes e que é um milagre estar viva. Relata como tudo aconteceu, foi abordada na rua por alguém que lhe puxou a mala, ela reagiu e foi esfaqueada 20 vezes. Não percebeu o que estava a acontecer, caiu no chão e foi aí que percebeu que foi atacada por uma faca. Perdeu muito sangue e só pediu a Deus para não a deixar morrer. Tem dois filhos e só pedia para não morrer. Depois de um ataque tão violento Pollyanna vive com medo.