Médicas realizam cirurgia arriscada: «Nunca tínhamos tido um caso assim!» - Júlia recupera qualidade de vida após anos de sofrimento

Há 3h e 18min

No «Dois às 10», acompanhamos a história de Júlia, que sofria com o tamanho e peso excessivos das suas mamas. A cirurgia de redução mamária era considerada de alto risco, e Júlia já tinha sido rejeitada por outros médicos. As cirurgiãs Marta Gouveia Duarte e Luísa Magalhães Ramos aceitaram o desafio, realizando uma pré-cirurgia para preparar o tecido mamário e aumentar as chances de sucesso da operação. Após a cirurgia, Júlia perdeu cerca de seis quilos nas mamas e recuperou a sua qualidade de vida.