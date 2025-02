Médico perde o emprego e o motivo é chocante

Há 1h e 22min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Sob pressão».

Marcos vivia e cuidava do irmão quando este foi apanhado num processo de tráfico de estupefacientes. Médico de profissão, viu-se também ele envolvido no processo e dispensado da clínica onde trabalhava.



Enquanto médico, Marcos acompanhava o irmão, que sofreu um acidente de viação e ficou numa cadeira de rodas. Receitou alguma medicação e mais tarde, depois do irmão ter sido envolvido num processo ilegal, viu o seu nome acusado no tráfico de drogas e medicamentos.

Marcos recebeu a recente notícia de que foi ilibado e agora pede uma indemnização.

Carlota, diretora da clínica, explica que a atuação de Marcos atuou de forma errada ao dar medicação ao irmão e por ter levado produtos da clínica. Carlota opõe-se ao regresso do médico, devido à quebra de confiança.