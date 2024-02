Há 2h e 10min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Lucília Fernandes perdeu o filho com cancro. Patrick foi diagnosticado com um tumor no rim mas o cancro espalhou-se para os pulmões, cabeça e ossos. A mãe acredita que houve muita negligência médica e explica o porquê. No decurso de um ano e meio de sofrimento, a nossa convidada realça a esperança no olhar do filho.