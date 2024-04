Hoje às 17:22

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Leonor Santos, 70 anos, que é médium espírita há 40 anos. A nossa convidada fala-no do seu 'dom', ao qual chama apenas de característica e capacidade de ver o que se passa à nossa volta. Leonor que revela ter uma sensibilidade muito apurada, explica-nos de que forma é que via os espíritos.