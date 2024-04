Médium fala do seu dom e faz leitura espiritual a Goucha - A conversa completa

Hoje às 18:29

Leonor Santos é médium espírita há 40 anos. Acredita que nasceu com o dom da mediunidade e desde criança que vê espíritos e consegue prever a morte. De forma inesperada, disse a Manuel Luís Goucha que um espírito carinhoso o acompanha e «previu» a morte do apresentador, que será quando for «velhinho»

Leonor recorda que em casa sempre se sentiu esta energia. O pai e o irmão mais velho também tinham capacidades mediúnicas. Por isso, quando começou a sentir coisas não lhe era estranho. Contudo, não esconde que a assustavam: «Desde criança que vejo espíritos e, no início, tinha muito muito medo». Segundo a própria, não era ver espíritos que a mais assustava, mas sim prever a morte.

Leonor recordou vários casos, nomeadamente em que previu a morte de um vizinho ou graves acidentes.

Apesar de ter este dom desde sempre, começou a trabalhar como médium espírita aos 32 anos. Despertou para a mediunidade após a segunda gravidez. Apesar de não praticar exorcismo, terá algumas capacidades curativas. Ouvimos o testemunho de uma cidadã que terá sido curada por Leonor.