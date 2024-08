Médium sobre relações familiares tóxicas: «Não temos de nos dar com as pessoas só por serem família»

Há 1h e 15min

No «Goucha», Bruno Monteiro fala-nos de se ter tornado médium após a irmã mais velha morrer de cancro. Bruno trabalha há quatro anos como médium. Diz ver vultos e recebe mensagens do mundo dos espíritos. Em estúdio, o nosso convidado recorda que era uma criança agitada e um jovem incompreendido. Bruno explica-nos como eram as suas relações com a família e revela que sempre se sentiu «desajustado».