Medo na estrada: pai acusa idoso após susto com o filho

Há 2h e 8min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Tempo de reação». Miguel e Augusto, vizinhos no mesmo bairro, entram em conflito após um episódio na estrada envolvendo o filho de Miguel. A criança surgiu inesperadamente na via quando Augusto passava de carro, tendo o condutor travado a tempo de evitar o embate. Miguel acusa-o de quase ter atropelado o filho, enquanto o idoso responsabiliza o pai por falta de vigilância. O caso divide a vizinhança, já que alguns apontam este incidente como mais um sinal de preocupação com a condução de Augusto, enquanto outros defendem que não houve imprudência. Miguel pede agora que o vizinho limite as deslocações ao volante e recorra a alternativas como o táxi, levando a disputa a tribunal.