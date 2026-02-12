Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Sentença

Medo na estrada: pai acusa idoso após susto com o filho

Há 2h e 8min
Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Tempo de reação». Miguel e Augusto, vizinhos no mesmo bairro, entram em conflito após um episódio na estrada envolvendo o filho de Miguel. A criança surgiu inesperadamente na via quando Augusto passava de carro, tendo o condutor travado a tempo de evitar o embate. Miguel acusa-o de quase ter atropelado o filho, enquanto o idoso responsabiliza o pai por falta de vigilância. O caso divide a vizinhança, já que alguns apontam este incidente como mais um sinal de preocupação com a condução de Augusto, enquanto outros defendem que não houve imprudência. Miguel pede agora que o vizinho limite as deslocações ao volante e recorra a alternativas como o táxi, levando a disputa a tribunal.

17:09

Castigos "à moda antiga": Pedagogia eficaz ou traumas para a vida?

Ontem às 15:39
15:34

Tio deixa quase toda a herança à sobrinha com quem tinha relação secreta... Filha conteste

10 fev, 17:14
14:13

Recebeu dois salários... e não quis devolver o que não lhe pertencia

9 fev, 16:07
16:47

Grávida, ela não quer ser mãe, ele exige a paternidade...e o divórcio!

5 fev, 16:54
23:20

Humor reprovado - A piada que custou um contrato de trabalho ao humorista

29 jan, 16:08
