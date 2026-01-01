TVI PLAYER
Há 3h e 26min
Com Cristina Ferreira.
01:23
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
Secret Story
Ontem às 19:41
Era das mulheres mais bonitas dos anos 2000 e o seu casamento foi um dos mais mediáticos. Agora, volta à TVI com a 1.ª Companhia
V+ TVI
31 dez 2025, 15:34
03:00
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
Secret Story
Ontem às 19:51
02:12
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
Secret Story
Ontem às 19:31
03:36
Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava
Secret Story
Ontem às 19:47
Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso
Secret Story
Ontem às 18:26
6
EM DESTAQUE
Cantores, atores e modelos: Todos os nomes da terceira recruta da Primeira Companhia
1ª Companhia
Há 1h e 22min
A escolha de Maria Botelho Moniz deixou todos em sentido: Conheça cada detalhe do look arrasador
1ª Companhia
Há 2h e 18min
Estas são as cores que não deve usar na passagem de ano, segundo o feng shui
V+ TVI
31 dez 2025, 13:23
Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima
Novelas
31 dez 2025, 10:25
No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente
Novelas
31 dez 2025, 09:40
Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland
Dois às 10
30 dez 2025, 17:00
A ACONTECER
Meio Milhão - 01 de janeiro de 2026
Meio Milhão
Há 3h e 26min
Ano Novo Vida Nova - Parte 2 - 01 de janeiro de 2026
Ano Novo Vida Nova
Ontem às 14:15
TVI Jornal - 1 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Ano Novo Vida Nova - 1ª Parte - 1 de janeiro de 2026
Ano Novo Vida Nova
Ontem às 09:55
Diário da Manhã - 1 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Ontem às 07:00
Mariana - 1 de janeiro de 2026
Mariana
Ontem às 01:45
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima
Novelas
31 dez 2025, 09:00
Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo
Novelas
29 dez 2025, 15:42
Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»
Novelas
31 dez 2025, 12:23
Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»
Novelas
31 dez 2025, 10:31
Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»
Novelas
31 dez 2025, 11:28
Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela
Novelas
31 dez 2025, 09:41