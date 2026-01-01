Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Meio Milhão - 01 de janeiro de 2026

Há 3h e 26min
Meio Milhão - 01 de janeiro de 2026 - TVI

Com Cristina Ferreira. 

 

Mais Vistos

01:23

Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»

Secret Story
Ontem às 19:41
1

Era das mulheres mais bonitas dos anos 2000 e o seu casamento foi um dos mais mediáticos. Agora, volta à TVI com a 1.ª Companhia

V+ TVI
31 dez 2025, 15:34
2
03:00

Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»

Secret Story
Ontem às 19:51
3
02:12

Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa

Secret Story
Ontem às 19:31
4
03:36

Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava

Secret Story
Ontem às 19:47
5

Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Secret Story
Ontem às 18:26
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cantores, atores e modelos: Todos os nomes da terceira recruta da Primeira Companhia

1ª Companhia
Há 1h e 22min

A escolha de Maria Botelho Moniz deixou todos em sentido: Conheça cada detalhe do look arrasador

1ª Companhia
Há 2h e 18min

Estas são as cores que não deve usar na passagem de ano, segundo o feng shui

V+ TVI
31 dez 2025, 13:23

Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima

Novelas
31 dez 2025, 10:25

No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

Novelas
31 dez 2025, 09:40

Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

Dois às 10
30 dez 2025, 17:00

TVI PLAYER

Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa

Secret Story
Há 3h e 16min

Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»

Secret Story
Ontem às 19:51

Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»

Secret Story
Ontem às 19:41

Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa

Secret Story
Ontem às 19:31

Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava

Secret Story
Ontem às 19:47

«Se eu estivesse solteiro...» Pedro faz revelação inédita que envolve duas concorrentes do Secret Story

Secret Story
Ontem às 19:26
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Meio Milhão - 01 de janeiro de 2026

Meio Milhão
Há 3h e 26min

Ano Novo Vida Nova - Parte 2 - 01 de janeiro de 2026

Ano Novo Vida Nova
Ontem às 14:15

TVI Jornal - 1 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Ano Novo Vida Nova - 1ª Parte - 1 de janeiro de 2026

Ano Novo Vida Nova
Ontem às 09:55

Diário da Manhã - 1 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Ontem às 07:00

Mariana - 1 de janeiro de 2026

Mariana
Ontem às 01:45
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima

Novelas
31 dez 2025, 09:00

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Novelas
29 dez 2025, 15:42

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Novelas
31 dez 2025, 12:23

Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»

Novelas
31 dez 2025, 10:31

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

Novelas
31 dez 2025, 11:28

Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela

Novelas
31 dez 2025, 09:41