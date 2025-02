Há 2h e 18min

Em «A Fazenda», todos olham espantados para Mena (Cintia Semedo) bem arranjada. Lukenia (Rita Cruz) vem do interior e fica furiosa por ver Mena com as suas roupas, com esta a defender-se que foi Gaspar (Nuno Lopes) que lhas deu. Mena faz frente a Lukenia e indica que ela já não manda ali nada. Weza (Claudia Semedo) pede a Mena para sair, por não consentir que tratem mal a sua irmã, e Lukenia chora abalada.