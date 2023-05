Menina de sete anos vive sem intestino

Há 1h e 18min

No «Dois às 10», ficamos a conhecer a história de Iara Magalhães, que nasceu com uma doença crónica. Quando a transferiram para o hospital de São João «já ia a vomitar fezes e corria risco de vida», conta-nos a mãe da jovem. Madalena Carvalho explica o motivo pelo qual a filha colocou o saco na zona abdominal. Conta que ficou muito revoltada, mas Iara explica as vantagens de ter o saco.