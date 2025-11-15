Ganhe 5000€ em cartão!
Menina obrigada a ser mulher: aos 7 anos, perdeu a mãe e teve de criar os irmãos mais novos

No «Momento Certo», Maria de Lurdes é de um tempo em que se juntava a pobreza à pouca educação; o machismo aos excessos da bebida; a impossibilidade do controlo da natalidade com a mesma facilidade de se ter filhos quanto a de se libertar deles. Um tempo que – aos olhos de hoje parece cruel. E que o é. Muito. E esse é o caso desta família. Uma história, em parte, contada na terceira pessoa porque a irmã de Lurdes caiu nesta conjugação de fatores com apenas meses de vida. Apenas sabe o que lhe foi contado. Pelos irmãos. Por esta irmã que tanto admira. Que a acompanhou, que lhe deu força, que a protegeu. Mesmo à distância. A mana mais velha, que tanto admira. A mana, que apesar de tanto sofrer com este tempo, assumiu o papel de mãe. É por isso que Maria Luísa nos escreveu e está atrás daquela porta, para vir agradecer tudo o que a irmã fez por ela!

