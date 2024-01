Menino de 11 anos violado com cabo da vassoura. Agressores regressam às aulas sem suspensões

Hoje às 12:48

No «Dois às 10», falamos do caso do menino de 11 anos que foi violado com uma vassoura pelos colegas da escola e pelo próprio irmão de 16 anos, em Vimioso, Bragança. A repórter Ana Borges Pinto encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre o sucedido. Segundo o que se sabe, tudo aconteceu à frente de um funcionário, que nada fez para impedir. Entrevistámos António Santos, presidente da CPCJ de Vimioso.