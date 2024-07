Hoje às 11:20

No «Dois às 10», Miguel Vicente fala sobre o sexo do bebé, e revela que o casal ainda não sabe, mas o mais importante é que venha com saúde. O vencedor do Big Brother 2022 fala-nos dos nomes escolhidos. caso seja menino ou menina. Quanto à sua vida profissional, Miguel revela que continua a trabalhar com os pais.