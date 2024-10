Há 2h e 14min

No «Dois às 10», falamos de menopausa. A menopausa pode ser uma fase positiva, se as mulheres aproveitarem a sabedoria e maturidade que têm para desfrutar desta fase. Conhecemos a história de três mulheres que contam como encaram a menopausa, que sintomas tiveram, como fizeram o luto da mulher antes para a mulher de agora e termina com a importância que se ter cuidados para se poder envelhecer bem.