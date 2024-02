Menopausa precoce. Calores, afrontamentos, ganho de peso e perda de apetite sexual: «Acordo com a cama encharcada»

Há 1h e 41min

No «Dois às 10», Vânia fala-nos do impacto do facto de ter entrado na menopausa aos 36 anos. «O que dói mais para mim é o corpo, eu sempre gostei da imagem. Não me sinto completa. Os calores, a irritabilidade, o ganhar peso... por dentro, estou incompleta. Por fora, sinto-me mais triste», revela. A nossa convidada fala-nos, ainda, do facto da sua condição ter afetado a vida íntima do casal.