Menor com replica de arma foge de casa e tira telemóvel e dinheiro ao pai

Há 25 min

No «Dois às 10», o jovem, de 15 anos, terá sido apanhado pela polícia após fugir de casa e tentar forçar as cancelas do Metro em Lisboa. O caso está já nas mãos da Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.