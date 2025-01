Há 55 min

No «Dois às 10», Andreia e Dany, os pais do pequeno Kevin, são surpreendidos com uma mensagem muito especial do futebolista profissional sueco Viktor Gyökeres em homenagem ao falecido filho do casal Kevin.

Em novembro de 2024, o pequeno Kevin, de apenas 12 anos, morreu com uma meningite fatal, apaixonado pelo Sporting e com o sonho de ser futebolista.