Há 1h e 28min

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vítor Emanuel) chega a casa com sacos de roupa e Valquíria (Maria Sampaio) começa logo a mandar vir com ele por andar a gastar dinheiro em roupa e lagostas e não ajudar com as despesas da filha. Peixoto diz que a roupa foi dada, mas Valquíria não acredita e ele lá diz que comprou com desconto. Valquíria fica furiosa porque percebe que Peixoto está a mentir.