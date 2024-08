Micaela tem o coração dividido. Está apaixonada pelo marido, que não pode ser pai, e pelo homem que a engravidou

Há 2h e 56min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Dois homens e um filho».

Micaela tinha desde sempre o desejo de ser mãe, mas o marido não pode ter filhos e, por isso, em conjunto encontraram uma solução. Mas o caminho para lá chegar mudou o rumo de um projeto pensado a dois.

Decidiram colocar um anúncio para encontrar a pessoa que pudesse permitir a gravidez. Um atleta de 24 anos acedeu ao anúncio acedeu ao pedido e envolveu-se com Micaela numa viagem de férias. Nessa viagem, desenvolveram um afeto e Micaela e o atleta apaixonaram-se. Cristiano, o marido de Micaela, não soube da viagem e do que se passou.



Micaela já foi mãe de um menino com meses. Diz gostar do marido e do atleta da mesma forma. Vive sozinha e mantém relação com os dois. Quer que ambos participem na sua vida e pede uma pensão a ambos.