Mickael Carreira dedica palavras especiais a Manuel Luís Goucha e termina com beijinho ao apresentador

Ontem às 23:24

A Gala dos Sonhos, organizada em prol da Associação Sara Carreira, tem lugar no emblemático Campo Pequeno, numa noite de solidariedade e emoção. Apresentada por Manuel Luís Goucha, a gala conta com a presença de figuras de destaque como Tony Carreira e a sua família, Cristina Ferreira e Luís Montenegro, entre outros convidados especiais.



Mickael Carreira atuou na Gala e conversou com Manuel Luís Goucha, dedicando-lhe palavras especiais e de admiração.