Miguel 7 Estacas foi rejeitado pela indústria do entretenimento após acidente que o deixou desfigurado e praticamente cego

Há 1h e 48min

No «Goucha», ouvimos o testemunho do humorista Miguel 7 Estacas, sobre o momento em que teve um acidente que o deixou às portas da morte. O comediante sobreviveu ao acidente, mas ficou com sequelas permanentes. Miguel ficou com o rosto desfigurado e praticamente cego e recorda ter sido rejeitado pela indústria do entretenimento. O nosso convidado explica-nos como o comédia entrou na sua vida e fala-nos da importância de Óscar Branco nesse mesmo percurso.