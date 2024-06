Miguel confessa: «Tenho medo de voltar a andar porque não sei o que fazer»

Há 1h e 48min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Miguel de Bragança, que aos 19 anos ficou tetraplégico no seguimento de um acidente. Ao montar um cavalo, este conseguiu mandá-lo ao chão e Miguel caiu num precipício de dois metros, e percebeu que não conseguia mexer o corpo. O nosso convidado revela que se não tivesse sido o pai a salvá-lo, este poderia ter morrido. Miguel recorda como lidou com a notícia de que teria ficado tetraplégico a uma idade tão tenra. Em estúdio, Miguel explica-nos como lida com a sua situação atual e fala-nos do apoio incondicional que recebe da família. O nosso convidado diz-nos que mesmo apesar do acidente, este ainda trabalha com os cavalos.