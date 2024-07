Miguel confronta Olívia: «É verdade que já conhecias o Lucas?»

Há 41 min

Em «Morangos com Açúcar»,apesar de ter uma pequena fratura na perna, Miguel (Vicente Gil) já recuperou os sentidos e mostra-se fisicamente bem, mas continua perturbado com a situação do drone.

Miguel encontra Olívia (Madalena Aragão) e pede-lhe para falar pois soube que ela e Lucas (Rui Gonçalves) estiveram envolvidos no passado, não imaginando sequer que já se conheciam. Olívia tenta acalmá-lo, explicando que foi apenas um romance de verão. Olívia lembra Miguel das suas próprias experiências, incluindo o romance passageiro com Carol (Ana Andrade).

A conversa entre os dois torna-se tensa e Olívia confessa sentir-se arrependida por ter defendido Miguel diante de todos, especialmente porque há suspeitas de que ele esteja envolvido no caso de Soraia (Rita Pereira).