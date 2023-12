Há 1h e 31min

No «Dois às 10», protagonizado por Miguel Cristovinho, Irma e Mafalda Creative, o espetáculo «O Peter Pan no Gelo» está até 14 de janeiro no Alegro de Alfragide, em Lisboa. Falam nas dificuldades que enfrentaram na preparação deste projeto e das peripécias mais engraçadas que têm acontecido.