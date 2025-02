Miguel despede Bianca e ela avisa: «Isto é abuso de poder. Mas, vais-te arrepender»

Há 3h e 11min

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) já está a par das medidas que o juiz estabeleceu para Gaspar (Nuno Lopes), esboçando ar indignado com a decisão dele. Miguel pede a Bianca (Raquel Tillo) para falarem. Esta fica em choque por Miguel dizer querer que ela se vá embora do escritório para evitar futuros problemas com Mafalda, convicto que ela vai acabar por voltar ali a trabalhar. Bianca diz furiosa não aceitar aquela decisão, saindo disparada. Miguel esboça ar tenso a prever problemas.