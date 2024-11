Há 3h e 9min

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) vê o pai, Miguel (Diogo Infante), dentro do carro e vai ao seu encontro. Miguel fica aflito quando se depara com uma bomba no banco detrás e fica em pânico, por tanto ele como Mafalda não conseguirem abrir as portas do carro.