Miguel Esteves Cardoso: «Todas as pessoas da aldeia me conhecem e tratam mal, como se fosse uma pessoa normal»

Há 1h e 35min

Miguel Esteves Cardoso, um dos mais destacados escritores e cronistas portugueses, abriu as portas da sua casa para uma conversa sobre a vida, o amor e a escrita. Na companhia da mulher, Maria João, com quem partilha a vida há décadas, Miguel fala com paixão da terra onde vive e do prazer de fazer parte de uma aldeia.

“É muito bom fazer parte de uma aldeia. Aqui posso ser eu próprio”, afirma. Para o escritor, a simplicidade da vida rural é um antídoto à agitação do mundo moderno, permitindo-lhe uma conexão mais profunda com a sua identidade e a sua escrita.