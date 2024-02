Miguel pode ser o pai do filho de Carol?

Há 1h e 46min

Em «Morangos com Açúcar», Miguel (Vicente Gil) e Olívia (Madalena Aragão) estão na praia. Olívia convida-o para surfar, mas ele está distante. Está a lembrar-se de quando foi para a cama com Carol (Ana Andrade). Será ele o pai do bebé?