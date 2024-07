Hoje às 17:59

No «Goucha», recebemos o ator Miguel Raposo, filhos dos atores José Raposo e Maria João Abreu. O nosso convidado fala-nos do facto da sua mãe já não estar presente na estreia das peças de teatro das quais faz parte e de como isso pesa. No entanto, o ator revela que a mãe está sempre consigo.