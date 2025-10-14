Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Miguel suspeita do que se passa com Eva: «O Joel tem-nos estado a mentir»

Há 2h e 26min
Miguel suspeita do que se passa com Eva: «O Joel tem-nos estado a mentir»

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) sabe através de Zulmira (Helena Isabel) que Talu (Evandro Gomes) foi para Lisboa por causa de um problema com Eva, ligando de imediato para Leonor a perguntar-lhe o que se passa com a filha.  Miguel (Diogo Infante) confirma a Leonor (Dalila Carmo) que Talu está mesmo em Lisboa por causa de Eva (Margarida Corceiro), tendo cada vez mais a suspeita forte que Joel lhe fez alguma coisa com a conivência de Jorge (Heitor Lourenço). Ambos se olham apreensivos.

