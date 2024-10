Miguel tem 28 anos e desistiu do curso de gestão para ser padre - Veja a conversa completa

Há 2h e 28min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Miguel Duarte, tem 28 anos, e é padre, profissão que diz ver mais como uma forma de vida pois considera que nunca se consegue descolar deste papel, sendo padre a toda a hora. Miguel revela ter nascido e crescido numa família muito católica, tendo por hábito rezar e ir à missa. Refere ainda que, em criança, tinha o sonho de ser treinador de golfinhos mas que no 8º ano ter -lhe -á passado pela cabeça a ideia de ser padre. Acabou por seguir gestão e entrar na universidade católica, onde fez dois anos do curso isto porque durante o segundo ano sentiu um chamamento de Jesus. Foi nessa altura que percebeu que não era aquele o caminho. Desistiu do curso e entrou, nesse mesmo ano, para o seminário. Apesar de os pais preferirem que ele tivesse acabado o curso de gestão, sempre o apoiaram. Seguiram -se sete anos desafiantes de seminário, durante os quais confessa ter pensado em desistir mas não o fez. Manteve - se firme nas convicções e decisões tomadas, tendo então terminado e entrado para a Ordem. Hoje vive na igreja de Santos - o -Velho, onde também trabalha.