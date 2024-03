Há 2h e 18min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Miguel Xavier que começa por referir que em 2000 era jogador profissional de futebol quando sofreu um acidente que o marcou para o resto da vida. Um dia que nunca irá esquecer. Uma noite, após um treino e já a caminho de casa Miguel atropelou um homem mortalmente, os tempos que se seguiram não foram fáceis. A culpa consumia-o, apesar de saber que não poderia ter feito nada de diferente que alterasse o desfecho ocorrido. Confessa ter pensado em suicídio e ter sido muito complicado retomar a vida que tinha antes, sobretudo voltar a passar na mesma estrada onde tudo aconteceu, o sistema nervoso também se revelou frágil, tendo Miguel desenvolvido alopecia areata. Doença com a qual também não foi fácil para ele lidar. Miguel teve de aprender a lidar com o facto de ter atropelado um homem mortalmente. Tinha apenas 19 anos, o trauma foi tal que pensou em por termo à vida, o sistema nervoso colapsou e, algum tempo depois, perdeu todo o cabelo. Foi então diagnosticado com alopecia areata, desafio com o qual também teve que aprender a lidar.