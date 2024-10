Miguel Vicente já tem o enxoval para o bebé com várias ofertas dos fãs

Há 1h e 39min

Miguel Vicente, com 30 anos, atravessa um dos momentos mais felizes da sua vida. Após superar polémicas e desafios mediáticos surgidos após a sua participação no 'Big Brother Desafio Final', o ex-concorrente vive agora um período de serenidade com Beatriz, a sua companheira de longa data. A relação do casal torna-se ainda mais especial com a proximidade do nascimento do primeiro filho, que marcará um novo capítulo nas suas vidas.