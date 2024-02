Miguel Vicente não deixa nada por dizer: «Para mim, eu sou o melhor jogador»

Há 50 min

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado é confrontado por Goucha com o facto do seu jogo ter sido diferente daquele que fez no Big Brother 2022, edição da qual se consagrou vencedor. O ex-concorrente admite que este é o jogo que consegue fazer e que «houve uma junção de grupos para o tentarem tirar de lá». O nosso convidado mostra.se confiante e confessa mesmo que se acha «o melhor jogador».