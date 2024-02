Há 1h e 13min

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos do facto de ter encarado esta experiência como um trabalho e explica-nos o porquê. O ex-concorrente recorda que houve um momento em que não se sentiu valorizado, e isso contribuiu para a sua decisão final. No entanto, Miguel Vicente confessa que «não assume a desistência».