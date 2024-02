Há 1h e 13min

No «Dois às 10», recebemos Miguel Vicente, que decidiu abandonar a casa do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente fala-nos das mensagens e onda de amor que está a receber do público e mostra-se surpreendido. O nosso convidado explica, ainda, que acha que tem um dom, e recorda o momento em que sentiu que o jogo estaria a mudar.