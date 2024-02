Há 1h e 38min

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos dos conflitos que teve com outros concorrentes, nomeadamente Bruno Savate, Noélia e Francisco Monteiro. «Eu não ofendia ninguém, era um pica-miolos, levava-os ao limite», explica, ao comparar o seu jogo com o de outros concorrentes.