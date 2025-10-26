Milagre! Avó faz o parto da neta na beira da estrada

Há 3h e 1min

Em «Momento certo», conhecemos a história de Joana. Já imaginou ter de fazer o parto da sua neta no carro, na berma da estrada? Foi o que aconteceu a Paula… O que era para ser um parto tranquilo e planeado tornou-se num dos momentos mais inusitados e assustadores da vida das nossas próximas convidadas. Joana entrou em trabalho de parto dentro do carro, a caminho do hospital, e acabou por dar à luz sem qualquer apoio médico. Num cenário de urgência e desespero, foi a avó Paula que, mesmo tomada pelo pânico de perder a filha e a neta, manteve a calma e ajudou no nascimento da Maria Benedita. Pouco depois, chegou Carolina, estudante de enfermagem e irmã de Joana, que improvisou o corte do cordão umbilical com, imagine só… os atacadores de uma sapatilha. Hoje, Joana está aqui para agradecer. Porque sabe que, sem a presença e a força da mãe e da irmã, o desfecho desta história podia ter sido outro. Este é o “Momento Certo” para reconhecer quem fez a diferença, e para dizer, de coração obrigado.