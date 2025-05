Há 1h e 44min

No Goucha, conversamos com Milena, uma mãe em luto depois de perder o filho devido a alegada negligência médica. Na madrugada de 20 de janeiro, por volta das 00h52, Henrique teve uma crise grave de respiração. Acabaria por morrer a caminho do hospital, sem que os pais conseguissem fazer nada.