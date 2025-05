Há 2h e 26min

Henrique tinha 26 anos e uma vida pela frente quando, a 20 de janeiro de 2024, tudo mudou para sempre. Morreu com uma embolia pulmonar fulminante na Irlanda, onde vivia com a mãe, Milena, e o pai do coração, Pedro Gamelas. A dor da perda transformou-se em revolta: a família acredita que houve negligência médica e levou o caso à justiça.